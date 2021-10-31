В японской столице столице неизвестный злоумышленник с ножом напал на пассажиров поезда, разлил горючую жидкость и поджег ее. Об этом сообщает новостное агентство NHK.

Страшный инцидент случился на железнодорожной линии Кэйо, недалеко от станции Кокуре. Правоозранители сумели задержать 20-летнего парня, который не оказывал сопротивление при аресте.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители выясняют причины нападения, которое произошло после закрытия избирательных участков на выборах в парламент Японии.

Читайте также, в одном из супермаркетов, который находится в американском штате Теннесси, вооруженный мужчина устроил стрельбу. Сам злоумышленник был найден мертвым, следствие решило, что он покончил жизнь самоубийством.

Кроме того, в самом центре столицы США Вашингтона двое неизвестных мужчин открыли огонь возле одного из ресторанов. В результате происшествия есть пострадавшие, в общей сложности прозвучало 20-30 выстрелов, в настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками подозреваемых.

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