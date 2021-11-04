В январе-октябре 2021 года сократилась валовая добыча природного газа на 4,2% (на 500,2 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 11 млрд 367,5 млн куб. м. Об этом свидетельствуют данные АО "Укргаздобыча".

Производство товарного газа за 10 месяцев сократилось на 4,1% (на 464,1 млрд куб. м) по сравнению с январем-октябрем 2020 года - до 10 млрд 756,4 млн куб. м.

В октябре 2021 года валовая добыча газа снизилась на 1,9% (на 23,1 млн куб. м) по сравнению с октябрем 2020 года - до 1 млрд 163,1 млн куб. м, товарная - на 1,6% (на 18,1 млн. куб. м), до 1 млрд. 104,8 млн. куб. м.

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