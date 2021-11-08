На урочисту церемонію у Батумі ввійшли американські кораблі [ Редактировать ]
Два кораблі американських ВМС увійшли в порт Батумі.
На урочисту церемонію прибув командувач ударних сил і підтримки НАТО - "Джеймс Морлі". За його словами, альянс сподівається поглибити відносити з Грузією.
Оскільки країна "відіграє надзвичайно важливу роль у підтриманні безпеки та стабільності на Чорному морі". Нагадаю, раніше Грузію відвідав голова Пентагону - Ллойд Остін. Тоді дві держави уклали спільний меморандум у сфері оборони.
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