Бельгия закрыла границы для вакцинированных украинцев [ Редактировать ]
Источник: аэропорт "Борисполь"
Бельгия закрыла границы для граждан Украины, даже полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом говорится на сайте Офиса для иностранцев в Брюсселе.
Теперь для посещения Бельгии необходимо подтвердить важность поездки - туризм или рекреационные цели к таковым не относятся. Запрет на посещение Королевства украинцами вступил в силу 9 ноября.
В МИД Украины уточнили, что Бельгия по-прежнему разрешает приезд иностранцев, в том числе и из Украины, если для поездки есть достаточно весомый повод:
- вид на жительство в Бельгии;
- воссоединение семьи: приезд к супругу (е), партнеру, родителю, если те являются бельгийскими гражданами;
- приезд с гуманитарной миссией, одобренной бельгийским диппредставительством, или по приглашению международной организации.
- дипломаты и перевозчики.
Напомним, что 9 ноября вступило в силу решение Евросоюза об исключении Украины из так называемого "зеленого" списка эпидемически безопасных стран. Из-за эпидемии коронавируса странам-членам ЕС рекомендуют закрыть границы для туристов из Украины.
Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки, 8 ноября, COVID-19 заболели почти 19 тысяч украинцев, 833 человека скончались от болезни.
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Іноземці, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів, мусять мати ковід-сертифікат. А вакцина має бути затверджена США чи ВООЗ.
У Брюсселі переглянули перелік держав, які входять до так званої "зеленої зони". І лишили в ньому Україну.
Україну виключено із "зеленого списку" ЄС. Сьогодні це рішення офіційно затвердила і оприлюднила Рада Європейського Союзу. Утім, несподіваним воно не стало. Про такі плани у Брюсселі попереджали ще тиждень тому.
Информацией поделился глава ОГА Александр Скичко