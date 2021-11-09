Бельгия закрыла границы для граждан Украины, даже полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом говорится на сайте Офиса для иностранцев в Брюсселе.

Теперь для посещения Бельгии необходимо подтвердить важность поездки - туризм или рекреационные цели к таковым не относятся. Запрет на посещение Королевства украинцами вступил в силу 9 ноября.

В МИД Украины уточнили, что Бельгия по-прежнему разрешает приезд иностранцев, в том числе и из Украины, если для поездки есть достаточно весомый повод:

вид на жительство в Бельгии;

воссоединение семьи: приезд к супругу (е), партнеру, родителю, если те являются бельгийскими гражданами;

приезд с гуманитарной миссией, одобренной бельгийским диппредставительством, или по приглашению международной организации.

дипломаты и перевозчики.

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Напомним, что 9 ноября вступило в силу решение Евросоюза об исключении Украины из так называемого "зеленого" списка эпидемически безопасных стран. Из-за эпидемии коронавируса странам-членам ЕС рекомендуют закрыть границы для туристов из Украины.

Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки, 8 ноября, COVID-19 заболели почти 19 тысяч украинцев, 833 человека скончались от болезни.