В Бельгии заявили о начале четвертой волны коронавируса [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране. По его словам, в ближайшее время в стране ожидается резкое увеличение количества случаев COVID.
"Цифры не очень хорошие. Мы явно находимся в четвертой волне. Этого и следовало ожидать, но в ближайшие дни мы увидим очень резкий рост цифр. К сожалению, также будет резкое увеличение числа госпитализаций. Нам придется приготовиться к борьбе с четвертой волной", - заявил глава Минздрава.
Он добавил, что вопрос об обязательной вакцинации медицинских работников все еще стоит на повестке дня правительства, а законопроект должен быть вынесен на голосование до Рождества
При этом глава Минздрава Бельгии призвал расширить использование COVID-пропусков, вернуть обязательное требование по ношению масок в общественные места и сделать дистанционную работу обязательной во всех регионах с приближением сезона гриппа.
Читайте также, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Правда, для этого потребуется только половина дозы вакцины.
по теме
В прошлом месяце разрешили использовать Pfizer / BioNTech
Из-за тяжелой ситуации с COVID-19 на грани перехода в "красную" зону адаптивного карантина находится Черкасская область
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет
По его словам, тотальный локдаун власти вводить не собираются
В Израиле зафиксировали первый случай инфицирования штаммом AY4.2