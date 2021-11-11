Традиційне подорожчання: курячі яйця зросли у ціні на 30 % [ Редактировать ]
Не прості, а золоті. Яйця в Україні порівняно з минулим роком зросли в ціні на 32 відсотки. До того ж - вони нині в дефіциті. Чому? І що про цю проблему кажуть селяни? Дивіться.
-Добавляємо муку кукурудзну і перемішуємо. Це ж вітаміни, то картоплю тремо, то буряки, то гарбузи, щоб росли і яйця нам несли.
Цей кулінарний шедевр пан Дмитро готує для своїх курей. Перемішує і... на город.
Чоловік тримає близько двадцяти курей. Меню для них - багате. Зранку - пшоно, овочі з кашею - на обід та вечерю. Всі інгредієнти сім'я вирощує коло хати.
Олена, жителька села Барбово:
Все, що виросло на городі, використовуємо для підсобного хазяйства. Це в нас своє поки що виросло, але на цілий рік не хватить.
Тримати курей, каже подружжя, їм вигідно. У корм вкладають небагато. Хоча й визнають - цьогоріч пшоно зросло в ціні.
Дмитро, житель села Барбово:
Подорожчало, якщо минулий рік було 5 гривнів за кілограм, то в цьому році - до 7 гривнів.
Але за працю й витрати птахи віддячують сповна.
-Іду гляну - є яїчка чи нема на цей день. Витягуємо корзинку, о і дивіться, одне однісіньке. До вечора може 5, 6.
Зараз кури несуться менше, але й тепер 5 яєць на день мають стабільно. Яйця родина не продає - все для власного вжитку. А от пані Валентина з сусіднього села Макарево від самого ранку їде на ринок у Мукачево.
Валентина, продавчиня:
-Почому яєчка домашні?- По 5 гривень.
У її господарстві - понад двісті курей. І яєць значно більше. Але й витрати зовсім інші. За одне домашнє яйце жінка править 5 гривень.
Валентина, продавчиня:
У нас 200 курей, то в нас 150 яєць 140, є кожен день. А кормимо ячмінь, кукурудза, пшениця, гречка.
Наразі, каже, ціну підвищувати не планує.
Валентина, продавчиня:
У нас просто ніхто не візьме яйце.
Разом із домашніми яйцями на ринках і лотки з фабричними. Їх на Закарпаття зазвичай привозять із Тернополя та Київщини. Вартість їхня значно нижча.
Анна, продавчиня:
Більші категорії по 3 грн, менші по 2.80.
Хоч і коштують менше, ніж домашні, але дорожчі, ніж торік. У середньому ціна злетіла на 32 відсотки. І це, кажуть продавці, не останнє підвищення.
Анна, продавчиня:
Я думаю, що на грудень місяць підніметься, бо там знаєте, подорожчення опалення, освітлення і то одно з другим звязано. Я думаю, що 3.20 десь.
На чергове подорожчання очікують і експерти аграрного ринку.
Світлана Литвин, аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу":
За 9 місяців 2021 року ми спостерігаємо скорочення промислового виробництва яєць на 24%. Основна причина - зменшення промислового виробництва - це здорожчання вартості зернових. Взагалі для ринку яєць є характерно яскраво виражена сезонність. Ціна починає зростати з настанням холодів.
А ще ціни злетять через подорожчання газу, кажуть експерти. Українські елеватори одразу підвищать тарифи на зберігання зерна. Відтак у ціні піднімуться всі продукти, які залежать від зернових. М'ясо, курятина, хліб, кондитерські вироби. У середньому до 15%. Людей такі перспективи відверто лякають, бо більшість уже не знають на чому економити.
Михайло, житель Мукачевого:
Особливо на невелику пенсію. Тим більше, вони за останній час динамічно зростають. Як економити, нікуда не дінешся. Ми маєм ще дурну привичку - їсти звикли.
Ольга, жителька Мукачевого:
Як стараємося, так живемо, бо мусимо жити, але ціни кусаються. А коли одна пенсія, та на одну пенсію послуги заплатити, ліки купити.
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