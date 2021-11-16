В Днепре утром 16 ноября на улице Богдана Хмельницкого обнаружили труп мужчины.

Как пишет "Информатор", информация о случившемся правоохранителям поступила около 06:20. Уже на месте стражи порядка обнаружили тело 50-летнего мужчины.

По словам его знакомой, он работал на местном предприятии, которое якобы занималось "лесом". Однако в какой-то момент хозяин закрыл предприятие и уволил работников. В результате чего мужчина и его напарница оказались на улице без определенного места жительства.

Читайте также Уже не мог ходить: в Кропивницком в куче мусора нашли мужчину

Что же именно стало причиной смерти, сейчас неизвестно. Гражданину было 50 лет. На месте происшествия работали правоохранители. Устанавливаются все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что маленькая девочка скончалась из-за отказа врачей осмотреть ее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.