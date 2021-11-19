Українські прикордонники затримали 15 мігрантів із Близького Сходу. Удаючи подорожувальників - ті їхали рейсовим автобусом із Мінська. Під час перевірки документів на пункті пропуску в Чернігівській області ті заявили, ніби побачили всі принади Білорусі, а тепер прямують милуватися Львовом. Але виявилося, що до Мінська ці люди прибули кілька тижнів тому й одразу рушили до Гродненської області, що межує з Польщею та Литвою. Тож наші прикордонники завернули їх до Білорусі.