В Лебедине под завалом погиб ребенок Источник: ГСЧС Украины

В городе Лебедин Сумской области мальчика засыпало грунтом, спасти его не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла в субботу, 20 ноября, на улице Тараса Шевченко, на территории бывшего предприятия, где дети собирали металлолом.

Друг мальчика, который находился вместе с ним, побежал за помощью и обратился к местной жительнице. После того как женщина пришла на место происшествия, она вызвала спасателей.

Приехав на место происшествия, спасатели увидели лишь фрагмент ребенка. Они раскопали завал и на глубине около 30 см нашли мальчика 2009 г.р.

Его без признаков жизни передали работникам экстренной медицинской помощи. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мальчика не удалось.

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