Білорусь звинувачує Україну у порушенні державного кордону [ Редактировать ]
Гелікоптер-порушник. Білорусь звинувачує Україну у порушенні державного кордону. Кажуть, сталося це під час навчань. І наш Мі-8 на кілометр залетів у сусідню країну. Українські прикордонники кажуть, наразі інформації про таке порушення не мають.
Білорусь може втратити державність у разі подальшого санкційного тиску. Про це заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей. При цьому посадовець підкреслив, що у такому разі Євросоюз втратить Білорусь назавжди. І це, мовляв, не на користь Європи. Нагадаю, напередодні ЄС, США, Канада та Велика Британія запровадили черговий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.
Мінськ закликають вжити заходів для припинення міграційної кризи на кордоні з ЄС, а також сісти за стіл переговорів з демократичною опозицією. На це уряд Білорусі пообіцяв відповісти асиметричними санкціями.
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Мігранти прямують до українського кордону. Налаштовані рішуче і готові прориватися за будь-яку ціну. Це сценарій чергових навчань силових підрозділів на Волині.
Так Генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловився на зустрічі з очільницею Єврокомісії та президентом Латвії. За його словами, НАТО і ЄС демонструють єдність і високий рівень співпраці в протидії викликам в Україні та довкола неї.
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Вона координується Держприкордонслужбою спільно з силами Нацгвардії, поліції та армії. Головне завдання операції - не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону.
На українсько-білоруському кордоні зловили трьох нелегалів, а потім у лісі аеророзвідка виявила ще більш як сотню. Мігранти - проникли на територію України. За такою легендою відбулися масштабні навчання силовиків на Рівненщині.