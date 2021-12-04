Гелікоптер-порушник. Білорусь звинувачує Україну у порушенні державного кордону. Кажуть, сталося це під час навчань. І наш Мі-8 на кілометр залетів у сусідню країну. Українські прикордонники кажуть, наразі інформації про таке порушення не мають.

Білорусь може втратити державність у разі подальшого санкційного тиску. Про це заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей. При цьому посадовець підкреслив, що у такому разі Євросоюз втратить Білорусь назавжди. І це, мовляв, не на користь Європи. Нагадаю, напередодні ЄС, США, Канада та Велика Британія запровадили черговий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Мінськ закликають вжити заходів для припинення міграційної кризи на кордоні з ЄС, а також сісти за стіл переговорів з демократичною опозицією. На це уряд Білорусі пообіцяв відповісти асиметричними санкціями.