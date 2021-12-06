В Естонії виявили два випадки зараження новим штамом "Омікрон". Один із чоловіків повернувся додому з Дубая, інший - з Південно-Африканської республіки. Тепер вони перебувають на самоізоляції вдома. В естонському департаменті здоров'я вже склали карту їхнього маршруту та встановили можливі контакти. Зазначають, що обидва інфікованих пацієнти були повністю вакциновані.