Інфікування "Омікроном" виявили в Естонії [ Редактировать ]
В Естонії виявили два випадки зараження новим штамом "Омікрон". Один із чоловіків повернувся додому з Дубая, інший - з Південно-Африканської республіки. Тепер вони перебувають на самоізоляції вдома. В естонському департаменті здоров'я вже склали карту їхнього маршруту та встановили можливі контакти. Зазначають, що обидва інфікованих пацієнти були повністю вакциновані.
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Припускають, що кількість заражених новим штамом може виявитися більшою, адже обробили ще не всі аналізи учасників вечірки.
Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити "Омікрон". А в Південно-Африканській Республіці... образились.
Про це заявив експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. Попри це, він вважає, що занадто рано робити висновки щодо серйозності нової мутації, потрібні додаткові дослідження.
Кожен новий різновид коронавірусу - це виклик для розробників вакцин. А надто, коли йдеться про варіант із великою кількістю мутацій - такий, як "Омікрон".
Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.