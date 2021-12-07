Країни ЄС закликають провести зустріч нормандської четвірки [ Редактировать ]
Провести зустріч нормандської четвірки - закликали лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини. На ній хочуть терміново обговорити відносини України та Росії на тлі можливої ескалації. Сторони поважають суверенітет України й рішуче сприятимуть миру та безпеці у Європі - йдеться у спільній заяві. Нагадаю, до Нормандської четвірки входять Україна, Німеччина, Франція та Росія. У жовтні домовлялися провести засідання на рівні міністрів закордонних справ, але зустріч так і не відбулася.
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