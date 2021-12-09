Денис Шмигаль розказав, як отримати тисячу за повну вакцинацію [ Редактировать ]
А от як отримати тисячу державних гривень за повну вакцинацію - вже є покрокова інструкція. Її сьогодні оприлюднив сам прем'єр-міністр. Каже, все просто. Заявку на отримання грошей потрібно подати в застосунку "Дія" з 19 до 29 грудня. Для цього вже з наступного тижня в додатку запрацює програма "єПідтримка".
Клікаєте на неї та обираєте КАРТКУ. А далі - очікуєте зарахування коштів. Нагадаю, розрахуватися тисячею українці зможуть лише віртуально - наприклад, сплатити за абонемент у спортзалі, купити книгу, придбати квиток до театру, кіно, музею або оплатити поїздку в межах України потягом або літаком.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта "єПідтримка", оформлення цієї картки безкоштовне та без жодної плати на обслуговування.
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