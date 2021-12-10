На новогодние и рождественские праздники в Украине добавили поезда, которые будут курсировать между городами. Также перевозчик удлинил несколько рейсов. Об этом сообщает "Укразализныця".

В связи с повышенным спросом на "лыжные" направления, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда, увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов на самых популярных направлениях.

Расписание дополнительных поездов

Дополнительные поезда к новогодним и рождественским праздникам:

№235/236 Киев - Ужгород будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря. Обратно - с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря;

№249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря. Обратно - с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря;

№259/260 Сумы, Киев - Ворохта будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января. Обратно - с 25 декабря по 11 января;

№123/124 Киев - Одесса будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января. Обратно - 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января;

№211/212 Харьков - Львов будет отправляться через день из Харькова с 24 декабря по 10 января. Обратно - с 25 декабря по 11 января;

№167/168 Львов - Одесса будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января. Обратно - 29, 30 декабря и 3, 9 января;

№238/237 Одесса - Ужгород будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января. Обратно - с 25 декабря по 10 января;

№201/202 Ковель - Киев будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января. Из столицы - 24, 30 декабря и 5 января;

№197/198 Ковель - Киев будет отправляться из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января. Из столицы - 30 декабря и 3, 9, 10 января.

Расписание удлиненных маршрутов

Удлинили следующие маршруты:

№75/76 Кривой Рог - Киев до Хмельницкого;

№779/780 Сумы - Киев до Винницы;

№57/58 Киев - Яремча до Ворохты.

Увеличена периодичность курсирования поезда №757/758 Киев - Могилев-Подольский. В период новогодних праздников состав будет отправляться из столицы 27, 30 декабря и 3 января. Обратно - 28, 31 декабря и 4 января.

Читайте также, на железнодорожной станции в Новой Каховке Херсонской области местный житель погиб под колесами поезда. Причиной трагедии могла стать плохая видимость из-за густого тумана, парень переходил колеи в неустановленном месте поблизости с бывшим мясокомбинатом.

Кроме того, поезд "Укрзализныци" снова поразил пассажиров своими "комфортными" условиями. Так, пользователи сети оказались поражены тем, насколько перевозчик игнорирует правила безопасности, один из пассажиров выставил видео, на котором поезд мчится на полной скорости.

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