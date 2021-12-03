В городе Одесса группа подростков забросала камнями новосозданный "Дунайский экспресс", который курсирует между Одессой и Измаилом. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Видоерегистратор, установленный в кабине состава, зафиксировал злоумышленников которые в Одессе возле Иванковского путепровода забросали новый дизель-поезд камнями. Вследствие нападения было разбито стекло входной двери.

Фото: "Укрзализныця"

"Укрзализныця" возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители занимаются установлением причастных к инциденту лиц. К счастью, в ходе нападения никто не пострадал.

Фото: "Укрзализныця"

Читайте также, на железнодорожной станции в Новой Каховке Херсонской области местный житель погиб под колесами поезда. Причиной трагедии могла стать плохая видимость из-за густого тумана, парень переходил колеи в неустановленном месте поблизости с бывшим мясокомбинатом.

Кроме того, поезд "Укрзализныци" снова поразил пассажиров своими "комфортными" условиями. Так, пользователи сети оказались поражены тем, насколько перевозчик игнорирует правила безопасности, один из пассажиров выставил видео, на котором поезд мчится на полной скорости.

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