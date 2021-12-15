Наразі потреба в подвійній назві відпала, адже в Україні немає іншого Володимира.

Верховна Рада підтримала постанову про повернення місту Володимир-Волинський історичної назви - Володимир.

За часів Російської імперії місто отримало приписку Волинський, аби відрізнятися від російського Володимир-над-Клязьмою. Наразі потреба в подвійній назві відпала, адже в Україні немає іншого Володимира.

Ще в жовтні перейменування підтримали на місцевому рівні, а згодом Волинська облрада звернулася з ініціативою до парламенту.