Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського [ Редактировать ]
Верховна Рада підтримала постанову про повернення місту Володимир-Волинський історичної назви - Володимир.
За часів Російської імперії місто отримало приписку Волинський, аби відрізнятися від російського Володимир-над-Клязьмою. Наразі потреба в подвійній назві відпала, адже в Україні немає іншого Володимира.
Ще в жовтні перейменування підтримали на місцевому рівні, а згодом Волинська облрада звернулася з ініціативою до парламенту.
по теме
В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины продлила закон о так называемом особом статусе оккупированного Донбасса
В четверг, 2 декабря, в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание
В среду, 1 декабря, в 10:00 парламент соберется на пленарное заседание
В среду, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц завершили свои первые переговоры
У 2021 році місто створило і посилює Департамент муніципальної безпеки КМДА. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2021 році