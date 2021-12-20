"Экономический паспорт могут расширить на пенсионеров" - Арахамия [ Редактировать ]
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что люди, старше 70-80 лет, должны иметь базовый доход, поскольку у них нет возможности дополнительных заработков. Поэтому, в будущем действие "экономического паспорта" может расшириться на пенсионеров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Конечно, есть за что эту инициативу (об "экономическом паспорте" - ред.) критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров.
У людей преклонного возраста, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков. Именно поэтому "им надо получать безусловный базовый доход".
Арахамия добавил, что идею с "экономическими паспортами" никто не рискнет со временем отменить.
Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство - забрать деньги у детей. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю". Невозможно такое будет сделать.
Читайте также, кто получит экономический паспорт и когда ждать выплат. Напомним, что ранее Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве.
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