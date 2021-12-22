В Карпатах ударил мороз -21 и намело полметра снега (фото) [ Редактировать ]
В Карпатах одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, 22 декабря замело снегом. В высокогорье зафиксировали сильные морозы.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По информации Поста, по состоянию на утро среды на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -21°С. В горах облачно с прояснениями. Ветер западный, северо-западный, 14м/с.
Как отмечается, за последние два дня выпало более 50см свежего снега, местами передувы выше 1м.
В Укргидрометцентре предупреждают, что 22 декабря на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность. Люди призывают воздержаться от походов в горах. Объявлен 3 уровень опасности.
Читайте также, с 20 декабря, в Украину придет похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.
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