Авіакатастрофа в Каліфорнії. Поблизу Ель-Кахо розбився медичний літак. Він упав просто посеред містечка, зруйнувавши житловий будинок.

Чому місцеві подумали про теракт? І яку версію відпрацьовує слідство? Усі подробиці - в нашого американського кореспондента Дмитра Анопченка.

Трагедія сталася о сьомій вечора понеділка за Каліфорнією - це п'ята ранку за Київським часом. Очевидці розповідають місцевим телеканалам: спершу подумали, що у місті теракт.

Світло скрізь згасло. І ми почули потужний вибух.

Він був таким сильним, що на всій вулиці повилітали шибки. Люди, які в цей час уже вечеряли, кажуть: було враження, що тихе провінційне місто перетворилося на зону бойових дій.

Через цей вибух увесь наш дім здригнувся. Це було схоже на землетрус - здавалося, сусідня гора впала на місто.

А це кадри, які місцеві жителі зняли на мобільний телефон. Вулиця охоплена полум'ям; будинок, на який впав літак, зруйнований ущент, пожежники намагаються загасити вогонь і по рації просять терміново відрядити на допомогу екіпажі із сусідніх міст.

Літак не дотягнув лише дві з половиною милі до аеропорту. Диспетчери повідомляють, що до останнього перебували на зв'язку з екіпажем, на борту все було спокійно, а потім почули крик пілотів.

Камери спостереження на будинках зафіксували падіння літака…

Рятувальники не знайшли тих, хто вижив. Ба більше - і досі не можуть встановити, скільки людей було на борту. За попередньою інформацією, літак був санітарний - тобто перевозив найімовірніше лікарів чи реанімаційну бригаду з пацієнтом - тобто кількість загиблих налічуватиме десятки, але аж ніяк не сотні людей, як було б у разі катастрофи рейсового лайнера. Тому версію про теракт слідство відкинуло і більше схиляється до того, що в зоні польоту різко і непередбачувано погіршилися погодні умови.

Перше, що ми перевіряли - це погоду. Відомо, що над цією місцевістю якраз проходить циклон. І от ми бачимо, що просто в момент, коли сталася катастрофа, над місцем падіння формувався штормовий фронт.

Авіакатастрофи трапляються, їх не уникнути, але ця сталася в особливий час - у дні після Різдва і перед Новим роком. І саме тому трагедія особливо вразила американців, із місця подій - багато репортажів, а соцмережі переповнені словами співчуття.