В аргентинской провинции Неукен во время тушения лесного пожара упал пожарный вертолет. Погибли двое членов экипажа. Об этом сообщает AP.

Авария произошла в районе города Алюмине на западе провинции Неукен.

В общей сложности более 200 пожарных и дюжина авиасудов пытаются потушить пожары, которые за последние недели бушуют в южных аргентинских провинциях Санта-Крус, Чубут, Рио-Негро и Неукен, а также провинции Формоза на севере страны.

Власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с лесными пожарами.

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Кроме того, самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана. Утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы, в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

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