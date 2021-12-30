В Аргентине разбился пожарный вертолет, есть погибшие [ Редактировать ]
В аргентинской провинции Неукен во время тушения лесного пожара упал пожарный вертолет. Погибли двое членов экипажа. Об этом сообщает AP.
Авария произошла в районе города Алюмине на западе провинции Неукен.
В общей сложности более 200 пожарных и дюжина авиасудов пытаются потушить пожары, которые за последние недели бушуют в южных аргентинских провинциях Санта-Крус, Чубут, Рио-Негро и Неукен, а также провинции Формоза на севере страны.
Власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с лесными пожарами.
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Кроме того, самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана. Утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы, в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.
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