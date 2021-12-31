Саакашвили признался, что у него есть маленькая дочь (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него есть малолетняя дочь Элис-Мария Саакашвили. Неожиданное признание находящийся в тюрьме политик сделал в Facebook.
Это первый новый год, когда я попал в тюрьму, но я пытался сохранить свой оптимизм и обрести в нем семена доброты. С другой стороны, в этом году первый год, когда младшую участницу новогоднего концерта "Главного канала" Элис Марию Саакашвили поздравили со сцены с мамой на телеэкране. Моя любимая девочка и моя младшая дочь. Я счастлив, что у меня такая возможность, и моя новогодняя ночь отличается от других не стенами тюрьмы, а теледебютом моей любимой девочки.
Саакашвили не назвал имя матери своей дочери, но СМИ пишут, что это проживающая в США грузинская певица Софо Нижарадзе. Якобы она родила девочку в июне 2020 года.
Элис Мария Саакашвили с мамой
Напомним, что официально Михаил Саакашвили женат на 52-летней подданной Нидерландов Сандре Рулофс, которая также имеет гражданство Грузии. Пара воспитывает двух сыновей: Эдуарда (1995 г. р.) и Николоза (2005 г. р.).
Как сообщали "Подробности", 1 октября Михаил Саакашвили публично признался, что встретил новую любовь. Сердце 53-летнего политика завоевала 30-летняя народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.
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