С 1 января 2022 года на территории Украины вступил в силу закон об электронных коммуникациях. Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Согласно законопроекту, конечный пользователь обязан осуществить идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Отмечается, что переходный период закона ограничивается 1 января 2025 года. До этого времени абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. Если этого не сделать, то операторы в течение двух месяцев остановят обслуживание таких абонентов.

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Кроме того, парламентский комитет, который занимается вопросами цифровой трансформации, получил законопроект, согласно которому, в Украине предлагается ввести регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту. Такой закон призван защитить персональные данные пользователей, путем полной идентификации абонентов.

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