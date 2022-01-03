Прощавай, мирний атоме. У новому році Німеччина вирішила закрити половину із шести своїх атомних електростанцій. З експлуатації вивели три реактори біля Гамбурга, Ганновера та Мюнхена. Решта припинить роботу до кінця 22-го.

Як і чому німці відмовляються від атомної енергетики? І скільки це коштує? Розкаже Тетяна Логунова.

Гундреммінген - невеличке містечко за сто кілометрів від Мюнхена. У перші дні січня тут відзначали не лише початок нового року, а й завершення цілої епохи. У місті припинила роботу атомна станція, яка понад шістдесят років забезпечувала електроенергією всю Баварію.

Тобіас Бюлер, мер міста Гундреммінген:

Наша атомна ера добігає кінця. Але це не означає, що місту загрожує економічний занепад. Ми будемо жити як і раніше. Адже перейшли на відновлювані джерела енергії. До того ж, у місті є багато успішних фірм, які сплачують податки в бюджет.

Без роботи не залишився жоден працівник АЕС. Увесь персонал тепер займатиметься демонтажем станції, що триватиме кілька десятиліть і коштуватиме державі щонайменше мільярд євро.

Тобіас Бюлер, мер міста Гундреммінген:

Люди, які виробляли безпечну електроенергію, тепер відповідатимуть за безпечний демонтаж. І я радий, що цим займатимуться саме вони. Адже співробітники станції дуже кваліфіковані й чудово знають об'єкт.

Крім АЕС у Гундреммінгені, з експлуатації вивели ще дві станції - у містечках Брокдорф та Гронде.

Дискусія про необхідність відмови від атома в Німеччині почалася ще після Чорнобильської катастрофи. Утім, остаточне рішення ухвалили 11 років тому - після аварії на японській АЕС "Фукусіма". Тоді уряд Ангели Меркель назвав дедлайн для закриття всіх атомних станцій країни - 2022 рік.

Нині в Німеччині працюють три АЕС - на півдні та сході країни. Утім, упродовж року закриють і їх.

Арне Феллерманн, енергетичний експерт:

Реактори, які зупинять у поточному році, будуть останніми. Виведення їх із експлуатації стане символом повної відмови Німеччини від атомної енергетики.

Електроенергію, що нині виробляють АЕС, німці компенсуватимуть за рахунок відновлюваних джерел. Ідеться насамперед про енергію вітру та сонця.