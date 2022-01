Что запоминается после первой встречи? Согласно опросу, проведенному Kelton Global для AACD, 48% взрослых американцев считают, что в памяти дольше всего держится именно улыбка. Не удивительно, что выручка мирового рынка отбеливания зубов по прогнозам Mordor Intelligence достигнет $8207,2 миллионов в 2026 году.

Основные факторы, ответственные за развитие рынка отбеливания включают растущую осведомленность о гигиене полости рта и доступности услуг и продуктов. Беспокойство по поводу эстетики зубов приобретает все большую популярность в современном обществе, а потому вызывает повышенный спрос на эстетические стоматологические процедуры.

Клиники и технологии

Рынку отбеливания зубов характерно использование разных методов и технологий. В разных клиниках или студиях используются механический метод, фотоотбеливание, химическое, внутриканальное или лазерное отбеливания.

С 2016 на рынке СНГ появилась технология “3D whitening” с использованием пероксид карбамида. Под воздействием холодного света LED-лампы гель с пероксидом начинает выделять активный кислород, он проникает в эмаль и обесцвечивает загрязнения. В Америке эта технология, позволяющая сохранить структуру эмали, используется давно, а в СНГ появилась благодаря Марии Нординой. Она активно использует в своей сети студий по отбеливанию зубов — Smile ROOM, первая из которых была открыта в 2015 году. Под конец 2021 года была самой большой сетью подобных студий в СНГ и Европе. В настоящее время студии работают в Армении, Белоруссии, России, Казахстане, Украине и Швеции.

В сети стоматологических клиник "Украинский Стоматологический Центр" используют передовую технологию Beyond Polus. "Украинский Стоматологический Центр" пользуется успехом на украинском рынке уже более 10 лет. Система Beyond, применяемая командой, так же привезена из США. Она представляет собой отбеливание с помощью света галогеновых ламп с применением тысяч специальных линз. Со слов медицинского центра "Эстет Смайл", отбеливание Beyond Polus занимает в два раз меньше времени, чем знакомое многим отбеливание Philips ZOOM! WhiteSpeed, при этом дольше сохраняя эффект.

Еще одним безопасным вариантом натурального отбеливания является технология чистки Air flow, что в переводе означает "поток воздуха". Технология была создана в Швейцарии. Применяется для бережного удаления налета и биологической пленки с поверхности зубов, а также полировки после процедуры скейлинга. Данный метод возвращает естественный блеск и белизну зубов благодаря комплексному воздействию на эмаль. В Украине этот метод использу.т в таких клиниках как “Healthy Dent”, “Oxford medical”, “Stomaline” и других.

Отбеливание и гигиена

В исследовательской статье, опубликованной в British Dental Journal 2020, гигиена полости рта считается лучшим способом избежать инфекций дыхательных путей у пациентов, особенно среди пациентов с COVID-19. Исследование показало, что связь между микробиомом полости рта и осложнениями COVID-19 должна подлежат дальнейшему изучению, поскольку большинство сопутствующих заболеваний, связанных с повышенным риском осложнений COVID-19, также связаны с биопленками полости рта и пародонтальными заболеваниями.

Так, профессиональное отбеливание зубов оказывает положительное влияние не только на психоэмоциональное состояние и эстетическую самооценку, но и на уровень индивидуальной гигиены полости рта. Современный рынок технологий отбеливания зубов позволяет каждому следить за гигиеной полости рта, обеспечивая вариативность подходов и цен.