Предстоятель УПЦ освятил воды Днепра на Оболони [ Редактировать ]
В день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.
Как сообщает Центр информации УПЦ, вместе с Митрополитом Онуфрием молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, тысячи верующих киевлян и гостей города.
Предстоятель УПЦ трижды погрузил крест в воды Днепра, совершая чин Великого освящения вод, после чего он принял святую агиасму - воду, освященную в день праздника Богоявления из реки и умылся крещенской водой.
После молебна Митрополит Онуфрий поздравил всех православных с праздником Богоявления и окропил присутствующих святой водой.
"Пусть благодать Иорданова наполняет сердца, дома, нашу украинскую землю, дает мир и надежду на лучшее будущее и спасение. С праздником", - поздравил митрополит Онуфрий.
После освящения вод Днепра Блаженнейший благословил желающих окунуться.
Ранее утром Предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре.
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