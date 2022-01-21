В США журналистка была сбита автомобилем во время ведения репортажа с места происшествия. Об этом сообщает новостное агентство WSAZ.

Тори Йорги вела репортаж о прорыве водопровода в Данбаре, когда ее сбил автомобиль. После удара слышно, как женщина за рулем, спрашивает журналистку, все ли с ней в порядке.

Боже мой, меня только что сбила машина, но я в порядке. Меня только что сбила машина, но я в порядке, Тим.

Отмечается, что после случившегося журналистка сказала автоледи, что с ней все хорошо, а также заверила ведущего, а также работника водоснабжения, что с ней все нормально и продолжила репортаж. Известно, что видеоролик с инцидентом набрал в сети 4,4 миллиона просмотров.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc — Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022

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