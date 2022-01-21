Насиловал два дня: 62-летнему мужчине вынесли приговор [ Редактировать ]
В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. По ходатайству Дарницкой окружной прокуратуры города Киева суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Так, мужчина заманил девушку в свою квартиру, где насиловал ее два дня. Также он бил и душил девушку, а также поджигал ей волосы.
Принятыми оперативно-розыскными мерами подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец г. Умань Черкасской области.
В Дарницком районном суде г. Киева в настоящее время продолжается рассмотрение обвинительного акта в отношении этого же мужчины за совершение аналогичного преступления, в рамках которого судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 40 тыс. гривен, которую последний внес.
Продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств совершения преступления.
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Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева мужчина насмерть забил родную мать разводным ключом. Ему грозит до 15 лет в тюрьме.
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