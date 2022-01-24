В Україну прибула друга партія зброї від Сполучених Штатів [ Редактировать ]
Водночас Сполучені Штати нарощують військову допомогу Україні. Вчора до нас прибула друга партія зброї. Про це у своєму твіттері повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Рєзніков. Відомо, що загальна вага вантажу - 80 тонн. Але яку саме зброю - отримали наші військові, наразі не повідомляється.
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