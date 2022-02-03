У рамках візиту підпишуть угоди про Зону вільної торгівлі між країнами.

Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. По обіді у Маріїнському палаці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. О 15.30 - спільний брифінг.

У пресс-службі турецького лідера зазначили - Анкара готова відіграти будь-яку роль для зниження напруженості між РФ та Україною. У рамках візиту підпишуть угоди про Зону вільної торгівлі між країнами.