Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з Володимиром Зеленським [ Редактировать ]
Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. По обіді у Маріїнському палаці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. О 15.30 - спільний брифінг.
У пресс-службі турецького лідера зазначили - Анкара готова відіграти будь-яку роль для зниження напруженості між РФ та Україною. У рамках візиту підпишуть угоди про Зону вільної торгівлі між країнами.
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По обіді у Маріїнському палаці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. О 15.30 - спільний брифінг.
Про це політик заявив напередодні в Києві, під час зустрічі з Президентом Зеленським.
В четверг, 3 февраля, состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве
З президентом України Володимиром Зеленським він обговорить агресивну поведінку Росії проти України.
Глава держави подякував за нову фінансову підтримку України з боку Євросоюзу обсягом 1,2 мільярда євро.