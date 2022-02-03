Від початку цієї доби на фронті без ворожих обстрілів

Чотири порушення режиму тиші було на Сході країни минулої доби. Це і вже відома всій Україні історія з гранатою, скинутою агресором з безпілотника біля КПВВ "Гнутове", коли одного з українських бійців урятував солдатський жетон.

Крім того, в напрямку Талаківки вороже військо стріляло із гранатометів різних систем. А біля Водяного застосувало міномети забороненого калібру. Українські армійці були змушені відкрити вогонь у відповідь - повідомили в штабі... Від початку цієї доби на фронті без ворожих обстрілів.