На Донбасі зафіксували чотири порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Чотири порушення режиму тиші було на Сході країни минулої доби. Це і вже відома всій Україні історія з гранатою, скинутою агресором з безпілотника біля КПВВ "Гнутове", коли одного з українських бійців урятував солдатський жетон.
Крім того, в напрямку Талаківки вороже військо стріляло із гранатометів різних систем. А біля Водяного застосувало міномети забороненого калібру. Українські армійці були змушені відкрити вогонь у відповідь - повідомили в штабі... Від початку цієї доби на фронті без ворожих обстрілів.
по теме
Поки політики шукають шляхи до миру, на Донбасі ворог бомбардує наших військових із повітря. Наші вояки саме заступали на чергування. Минулося без жертв - дивом.
Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат.
Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і далі стримують збройну агресію ворога - повідомляють у Штабі.
Житель Світлодарська був поранений під час риболовлі на Вуглегірському водосховищі, коли ворог із тимчасово окупованого селища Лозове відкрив вогонь зі стрілецької зброї в бік Світлодарська.
На жаль, не всі бої - закінчуються вдало. Щонайменше троє армійців - зазнали поранень. На початку тижня ситуація на фронті раптово загострилась. Понад десять ворожих обстрілів, вісім - із заборонених калібрів.