Європейський інвестиційний банк удвічі скоротив обсяги інвестицій в Україну. У 2021 році надходження становили 500 мільйонів євро, тоді як ще у 2020 році Україна отримала понад мільярд.

У релізі банку зазначено, що основні інвестиції в економіку України були скеровані на розвиток транспортної інфраструктури, міської мобільності, профтехосвіти, а також на боротьбу з коронавірусом... Новини економіки далі представить Оксана Тупальська.

З боргами перед фінустановами почали 22 рік на третину більше українців, ніж це було рік тому. За даними Єдиного реєстру боржників першого січня 2020 року в країні нараховували три мільйони 800 тисяч фактів неповернень грошей; на початок 2021 року - п'ять мільйонів 100 тисяч; 22 - шість із половиною мільйонів. Найбільше за рік зросла кількість тих, хто не повернув кредити банкам - на 47%, не розрахувалися за комірне - на 41% більше; не сплатили адмінштрафи - на 35%. Українцям, які потрапили до Єдиного реєстру боржників, заборонено виїжджати за кордон, у них блокують кошти на рахунках банків, забирають автомобілі та квартири.

Родини більш ніж половини українців збідніли за минулий рік. Такі результати опитування Центру Разумкова. Під час анкетування майже 53% респондентів поскаржилися на істотне погіршення матеріального стану, у понад 38 відсотків - статки не змінилися, і тільки приблизно 8% - стали багатшими. Головними причинами негараздів українці назвали некомпетентність влади та високий рівень корупції.

Середня вартість квадратного метра в новобудовах в обласних центрах та столиці України за місяць зросла на суму від 400 до тисячі гривень. За інформацією рієлторів, середня вартість квадрата в Києві - понад 35 тисяч гривень, у Львові - більш ніж 22 тисячі, в Одесі - майже 24 тисячі. Для прикладу, покупець квартири економкласу в Києві площею 50 квадратних метрів мусить додатково заплатити 20 тисяч гривень, а в Одесі - плюс 45 тисяч гривень до суми, яку пропонували в перші дні січня.

Від 15 лютого замість пластикових пакетів супермаркети почнуть продавати кукурудзяні торбинки. Такі пакунки не підходять для багаторазового використання, бо швидко рвуться. Однак розкладаються вони без шкоди для довкілля - якщо такий пакет потрапить у ґрунт, через місяць від нього не залишиться й сліду. Коштуватимуть такі торбинки - півтори гривні. Ці новації передбачені Законами України, які наближають наші екостандарти до європейських.