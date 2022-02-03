Українські полярники зафільмували стрибаючих пінгвінів [ Редактировать ]
Хоч і не літають, але стрибають як олімпійські чемпіони! Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зафільмували, як пінгвіни виходять із води. Аби опинитися на суші, вони - підлітають до гори, наче на батуті.
Науковці кажуть: у воді - пінгвіни набирають швидкість до 36 кілометрів на годину, потім за допомогою лап і хвоста змінюють кут руху і швидко вилітають у повітря на висоту до кількох метрів.
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