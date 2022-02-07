Удвічі зменшився термін ізоляції при COVID-19 [ Редактировать ]
Термін самоізоляції при COVID-19 зменшився удвічі. За новими правилами від МОЗ, обов'язковий карантин становитиме лише 5 днів, якщо у людини відсутні симптоми хвороби.
Кількість хворих на вихідних традиційно зменшилася. Але цифри все одно високі понад 23 тисячі нових випадків і 115 смертей. Найбільше - у Києві, Одеській, Львівській та Хмельницькій областях. Водночас зростає і кількість осіб, які отримали щеплення - від початку кампанії вже більш як 30 мільйонів українців повністю імунізувалися.
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Такі дані МОЗу. 150 пацієнтів померли, одужали - майже 4 з половиною тисячі людей.
Тепер вакцинуватися також можна на лінії розмежування в спеццентрі імунізації на КПВВ "Станиця-Луганська".
Ці перші пігулки проти ковіду почали виписувати пацієнтам у США і Європі одразу після успішних міжнародних клінічних випробувань, які тривали майже півтора року. Ефективність "Молнупіравіру" від тяжкого перебігу хвороби сягала дев'яноста восьми відсотків.
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