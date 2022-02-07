Термін самоізоляції при COVID-19 зменшився удвічі. За новими правилами від МОЗ, обов'язковий карантин становитиме лише 5 днів, якщо у людини відсутні симптоми хвороби.

Кількість хворих на вихідних традиційно зменшилася. Але цифри все одно високі понад 23 тисячі нових випадків і 115 смертей. Найбільше - у Києві, Одеській, Львівській та Хмельницькій областях. Водночас зростає і кількість осіб, які отримали щеплення - від початку кампанії вже більш як 30 мільйонів українців повністю імунізувалися.