Шанхайці готові заплатити великі гроші за олімпійського маскота-панду [ Редактировать ]
У Шанхаї жителі стояли в черзі всю ніч, щоби придбати талісман Зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Сотні людей вишикувалися в довжелезну вервечку біля крамниці. Чимало з них - принесли з собою стільці. Попри витрачений час, купити маскота-панду "Бін Дунь-Дунь" змогли не всі. Через лімітований тираж. Дехто пропонував щасливчикам, яким поталанило придбати талісман - продати його. Люди готові були заплатити вдесятеро більше від початкової вартості - а це близько 200 доларів.
Лі, житель Шанхая:
Хочу підтримати свою країну. Я почуваюся щасливим! Попри те, що відстояв у черзі всю ніч, це того вартувало. Тираж цих маскотів - обмежений. Це просто чудово, що я отримав таку історичну річ.
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Попри витрачений час, купити маскота-панду "Бін Дунь-Дунь" змогли не всі. Через лімітований тираж. Дехто пропонував щасливчикам, яким поталанило придбати талісман - продати його.
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