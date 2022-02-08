У Шанхаї жителі стояли в черзі всю ніч, щоби придбати талісман Зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Сотні людей вишикувалися в довжелезну вервечку біля крамниці. Чимало з них - принесли з собою стільці. Попри витрачений час, купити маскота-панду "Бін Дунь-Дунь" змогли не всі. Через лімітований тираж. Дехто пропонував щасливчикам, яким поталанило придбати талісман - продати його. Люди готові були заплатити вдесятеро більше від початкової вартості - а це близько 200 доларів.

Лі, житель Шанхая: