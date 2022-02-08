В Оттаві через протести далекобійників запровадили надзвичайний стан [ Редактировать ]
Місто цілком вийшло з-під контролю, заявляє мер канадської столиці Джим Вотсон. В Оттаві через протести далекобійників напередодні запровадили надзвичайний стан.
Центр міста перекритий автомобілями, а мітингарі встановили намети. Протести водіїв далекого прямування розпочалися ще наприкінці січня через нові прикордонні правила.
За ними перетинати кордон США та Канади тепер дозволено лише повністю вакцинованим водіям.
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Мер Оттави Джим Вотсон зазначив, що місто цілком вийшло з-під контролю. Центр - перекритий автомобілями, а мітингарі - встановили намети.
Там 10 день тривають масштабні мітинги проти обов'язкових щеплень та паспортів вакцинації. Серед демонстрантів - багато далекобійників.
Люди вийшли на мітинги після оголошення уряду про необхідність бустерного щеплення.
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