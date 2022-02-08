Правительство Польши приняло решение бесплатно передать в пользование Вооруженных сил Украины военную технику. Об этом сообщает "Польское радио".

Решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии.

Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине.

Отмечается, что передача польской техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей и военнослужащих.

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Кроме того, в киевском аэропорту приняли самолет, который доставил в Украину тонны груза, состоящего из летального вооружения, которое было передано правительством Соединенных Штатов Америки. на помощь украинским военнослужащим привезли 86 тонн оружия и боеприпасов.

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