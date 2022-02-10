Голова ОБСЄ з дводенним візитом прибуде до Києва [ Редактировать ]
Голова ОБСЄ - сьогодні - з дводенним візитом прибуде до Києва. В столиці - Збіґнєв Рау проведе перемови, а також вирушить на лінію розмежування на сході. А наступного тижня Рау відвідає Москву. Там у нього відбудуться переговори з очільником російського МЗС - Сергієм Лавровим.
по теме
Prev Next
07 февраля 2022 14:58 Глава МИД Германии назвал цели визита в Украину
В понедельник, 7 февраля, глава МИД Германии Анналена Бербок посетит Киев
25 января 2022 10:38 Под Верховной Радой перекрыли движение: что произошло
Во вторник, 25 января, в Киеве, под Верховной Радой, перекрыли движение транспорта
21 января 2022 13:42 Насиловал два дня: 62-летнему мужчине вынесли приговор
В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня удерживал и насиловал 25-летнюю девушку
10 февраля 2022 08:00 Визиты в Украину и Россию: Макрон рассказал Байдену об итогах переговоров
В среду, 9 февраля, президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден провели переговоры
09 февраля 2022 15:22 Глава ОБСЕ перед визитом в Россию посетит Украину
На этой неделе глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе прилетит в Украину перед визитом в Россию