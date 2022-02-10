В четверг, 10 февраля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ. Он призывает организацию перестать быть пассивно-нейтральной. Об этом стало известно в ходе брифинга министра.

Он отметил, что польское председательство в ОБСЕ будет успешным.

Для ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной. Нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, тех основ ОБСЕ, для защиты которых она и была создана.

Напомним, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил о том, что в Евросоюзе согласован ряд санкций на случай вторжения России в Украину.

Ранее, 27 января, произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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