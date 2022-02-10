В столице в ночь на 10 февраля произошло возгорание двух транспортных средств Lexus, которые были припаркованы возле одного из домов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место вызова были направлены спасатели ГСЧС. По прибытию было установлено, что во дворе 5-этажного жилого дома, в двух припаркованных автомобилях Lexus возник пожар.

10 февраля в 05:21 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Большой Васильковской, 12, что в Голосеевском районе столицы.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в течение недолгого времени. В 05:37 возгорание было локализовано и в 05:44 ликвидировано. У автомобилей полностью сгорели моторные отсеки и повреждено лакокрасочное покрытие. Жертв и пострадавших нет. Расследованием инцидента занимаются правоохранители.

Читайте также, в Киеве сгорела станция СТО. Пожар на улице Бойчука, 45, в Голосеевском районе столицы. В ходе тушения пожара обрушилась крыша, в гараж, где хранились автомобильные шины, спасателями пришлось разбирать конструкцию и "проливать" ее водой.

Кроме того, на проспекте Палладина в Киеве на ходу вспыхнул внедорожник. Водителю пришлось на ходу выпрыгивать из машины. Видео инцидента разместили в столичных пабликах криминальных новостей, горящую машину потушили подоспевшие спасатели.