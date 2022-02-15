Українські законотворці обурилися наміром російських. Верховна Рада сьогодні теж відреагувала на плани російської сторони фактично узаконити від'єднання від України частини нашої суверенної території. Реакцію парламентаріїв чула й бачила Яна Танчак.

Не йти на поводі в Росії й не визнавати незалежність так званих Л/ДНР народні депутати від самого ранку закликають світ. Звернулися до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ та НАТО, а також до іноземних урядів і парламентів.

Павло Бакунець, народний депутат, "За майбутнє":

Кремль має намір визнати незалежність самопроголошених утворень на тимчасово окупованих українських землях. Ми цього абсолютно не можемо допустити, тому звертаємося до міжнародної спільноти і закликаємо не визнавати будь-яке рішення Кремля щодо самопроголошених утворень.

Нардепи кажуть - Росія таким рішенням одноосібно виходить із Мінських угод і самостійно ховає їх.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Вони завели себе в глухий кут і ще раз продемонстрували, що вони є стороною цього конфлікту. Тепер вже не вдасться їм на міжнародній арені казати, що "нас там нєту", тобто їх. Це розкриття карт.

Сергій Рахманін народний депутат, "Голос":

В України з'являються остаточні підстави для того, щоб виходити з мінського процесу остаточно і невідворотно. - Тобто не виконувати мінські домовленості? - Треба про них забути з цього моменту.

Народні депутати - закликають світ до нових антиросійських санкцій.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це вже кінець "мінська", це вже привід для посилення санкцій, це вже привід для того, щоби Франція та Німеччина, а також Сполучені Штати і Великобританія, як наші гаранти по Будапешту. Мають вже сьогодні робити відповідні заяви, рішення щодо посилення санкцій щодо РФ.

Просять міжнародних партнерів українські парламентарії продовжувати тиснути на Росію, щоб хоч якось стримувати агресивні воєнні плани Федерації щодо України.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Засудити дії РФ спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України. Запропоновані проєктом постанови заходи сприятимуть консолідації мирних міжнародно-правових зусиль з метою недопущення ескалації, військової агресії Російської Федерації проти України.

На цьому пленарному тижні нардепи обіцяють підвищити зарплатню українським військовим - щонайменше на 30 відсотків. Придумали, де взяти гроші - піднімуть ренту на видобуток газу.