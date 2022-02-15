Ціни на енергоносії й далі зростають в ЄС - через зменшення постачання газу Росією. Як саме змінилися платіжки за комірне в європейців - свій рахунок продемонструвала наша брюссельська кореспондентка Олена Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Що таке зростання цін на енергоносії в Європі, я переконалася на власному досвіді. Днями отримала лист про те, що мої рахунки за електрику та газ проти грудня підвищаться втричі. А якщо порівнювати з тарифами, які я мала минулої зими, то вп'ятеро.

Двісті девʼяносто три євро за місяць замість 57. Такі зміни чекають на мене. І у схожій ситуації чимало бельгійців, які мали плавкий тариф у контракті. Місцева влада оголосила екстрені заходи. Тих, хто не має змоги сплатити рахунки, пообіцяли від комунікацій не від'єднувати.

Буде створено універсальний сервіс, який гарантуватиме безперебійне постачання енергоносіїв. Якщо клієнт не сплачуватиме рахунки, постачальник зможе передати його справу туди без відрізання від енергії. І для таких клієнтів встановлять соціальний тариф.

Разом із тарифами на енергоносії злетіли й ціни на продукти. Лише за грудень інфляція в Бельгії сягнула шести з половиною відсотків - нечувані для стабільної Європи темпи. Подорожчала навіть картопля фрі - національна гордість Бельгії.

Бернард Лефевр, голова Спілки виробників картоплі фрі:

Картопля фрі такий важливий продукт для Бельгії, що зростання ціни на 10 чи 20 центів за порцію, звісно, розбиває серце значно більше, ніж подорожчання пральної машини чи пари взуття. Але нам потрібен газ для її виробництва. На свічці фритки не посмажиш.

Провину за подорожчання газу в Євросоюзі покладають на Росію. В Єврокомісії днями вкотре наголосили: не розуміють політики "Газпрому" - він знижує постачання газу до Європи в той час, коли попит на нього збільшується. І вбачають у цьому політичний тиск.

Урсула Фон Дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Європа імпортує 90% газу, причому 40% - із Росії. Попри рекордні ціни та величезний попит, там немає жодного інтересу до збільшення постачання до нас. Це дуже дивний спосіб ведення бізнесу з боку "Газпрому".

"Газпром" останні місяці надає лише на 10% менше звичайного. Це спричиняє такий разючий ефект на енергоринках. Про диверсифікацію постачання енергоносіїв у Брюсселі говорять уже років десять та серйозно взялися опрацьовувати це питання тільки тепер. Днями Єврокомісія домовлялася з Азербайджаном про збільшення закупівель. Тривають переговори також із Катаром і Сполученими Штатами. Проте йдеться про незначні обсяги. І швидкого рішення для вирішення цієї енергетичної кризи в Брюсселі немає.

Урсула Фон Дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Нашим найважливішим страхуванням від майбутнього підвищення цін на енергоносії є Європейська "Зелена угода". Кожна кіловат-година електроенергії, яку Європа виробляє за допомогою сонця, вітру, води чи біомаси, робить нас менш залежними від російського газу та іншого імпорту брудної енергії.

У Брюсселі наголошують: готові навіть до найгіршого сценарію - повної втрати російського газу, якщо Москва вирішить перекрити постачання у відповідь на європейські санкції в разі нападу на Україну. Та запасів у євросховищах уже зараз вистачить не довше, ніж до квітня. Тож деескалації, без перебільшення, тут чекають усі.