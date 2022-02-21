Российская Федерация продолжает перебрасывать бронетехнику и войска из российских гарнизонов к границе с Украиной. О новой активности свидетельствуют спутниковые снимки.

Снимки обнародовала частная американская компания Maxar Technologies, сообщает Reuters.

Компания, неделями следившая за российскими вооруженными силами, утверждает, что последние снимки являются свидетельством повышения военной готовности России.

Отмечается, что новая активность произошла, когда Россия продолжила военные учения в Беларуси, которые должны были завершиться 20 февраля, усилив опасения стран Запада по поводу неизбежного вторжения в Украину.

"Эта новая деятельность представляет собой изменившуюся ранее схему развертывания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательного оборудования)", - говорится в сообщении компании.

Спутниковые снимки свидетельствуют: на 13 февраля у военного гарнизона в Солоте (Россия) наблюдалось несколько крупных боевых групп; 20 февраля – большинство боевых подразделений и вспомогательного оборудования в Солоте ушли.

По всему району зафиксированы следы транспортных средств и колонны бронетехники.

Некоторое оборудование развернули к востоку от соседних Валуек (Россия) на поле в 15 километрах к северу от украинской границы. Новое полевое развертывание войск и техники наблюдается к северо-западу от г. Белгород.

"Это свидетельствует о состоянии повышенной готовности", – говорят в Maxar.

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Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля было 19 нарушений режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию.

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