ЄС забезпечений газом у разі припинення постачання із Росії [ Редактировать ]
Європейський Союз забезпечений газом - у разі повного чи часткового припинення постачання із Росії. Про це заявили в Єврокомісії. Там зазначили - блакитного палива, цитую, "вистачить до кінця зими". У ЄС наголосили - в січні імпорт газу сягнув рекордного рівня, а головним постачальником стали Сполучені Штати. Насамкінець у Єврокомісії повідомили - зустрічі з партнерами відбуваються регулярно, аби бути готовими до будь-якого сценарію.
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