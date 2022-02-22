СБУ перехопила телефонні розмови бойовиків на Донбасі [ Редактировать ]
Служба безпеки України перехопила телефонні розмови бойовиків на Донбасі. Вони доводять: обстріли по цивільних об'єктах на підконтрольній Україні території ведуть прицільно.
Так українських військових хочуть спровокувати на вогонь у відповідь. Стріляють із житлових районів, аби потім звинуватити Україну в обстрілах мирного населення. Також на записах чутно, як вороги скаржаться на погане забезпечення.
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