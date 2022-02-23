В связи с обострением Россией ситуации на границах и на оккупированных территориях, в районах Украины, которые граничат с Россией и Беларусью вводятся дополнительные режимные ограничения.

Об этом сообщается в Telegram-канале МВС Украины.

В частности запрещается:

пребывание в пограничной зоне в ночное время;

выход любых плавсредств из пунктов базирования;

движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.

Кроме того, режимные мероприятия вводятся относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.

Отметим, СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.

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