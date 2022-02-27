Белорусские истребители летят в сторону Украины (видео) [ Редактировать ]
Белорусская боевая авиация взяла курс на Украину. Белорусы прислали видео, как истребители над Пинском летят в сторону Украины.
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