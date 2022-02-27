Харьков полностью находится под контролем Украины [ Редактировать ]
Харьков полностью находится под контролем Украины. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
- ВСУ, Нацполиция, Тероборона зачищают город от врага.
- Враг деморализован. Бросают технику, сдаются в плен группами по 5-10 человек.
- Над Чугуевым - украинские флаги.
- Агрессор наступает в Липецком, Волчанском и Белгородском направлениях.
Вооруженные Силы Украины на своих позициях и готовы уничтожать врагов.
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