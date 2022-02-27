С начала российского вторжения свои дома были вынуждены покинуть 368 тысяч жителей страны. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Жители Украины массово уезжают в Польшу, Венгрию, Румынию и другие европейские страны. Напомним, что из Украины не выпускают мужчин в возрасте 18-60 лет.

Накануне, 26 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщал о 100 тысячах украинских беженцев.