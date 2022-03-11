США вводят санкции против жены Пескова Татьяны Навки и его взрослых детей [ Редактировать ]
Источник: mk.ru
Госдепартамент США объявил о внесении в санкционный список супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - Татьяны Навки.
Также сообщается, что санкции планируется ввести против совершеннолетних детей Пескова.
Так, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в пятницу заявил, что санкции вводятся против 12 депутатов Госдумы РФ, "которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик".
"А также (против) жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова", - добавил Прайс.
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