Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что не видит риска ядерной эскалации. В частности, в связи из-за ситуаций вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС в Украине.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Необходимо проявлять осторожность. Но сегодня риска не существует, мы работаем над тем, чтобы предотвратить вступление НАТО в конфликт. Необходимо прислушиваться ко всем участникам процесса посредничества, в том числе к Китаю, который, несмотря на наши разногласия с ним, может играть важную роль", - заявил он.